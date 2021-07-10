Ранее Верховная Рада приняла законопроект об отрядах территориальной самообороны. В соответствии с документом предлагается разбить территорию Украины на зоны, в каждой из которых может быть создана бригада или батальон ТО общей численностью до 140 тысяч человек. Существует версия, что таким образом Зеленский хочет переподчинить себе правых радикалов, часть которых контролирует Аваков, а часть — Порошенко.
Авакова и Порошенко действительно с ними свои личные истории, но управлять радикалами без официального статуса практически невозможно, о чем свидетельствует история Семена Семенченко, который сейчас оказался в СИЗО, пояснил эксперт.
«Касательно Авакова, то тут да, Банковая его пытается сбить. Но за Авакова сейчас играет политическая конъюнктура. Олигархи и даже разношерстная парламентская оппозиция сейчас аккуратно топят за него. По сути Аваков сегодня последний противовес команде Зеленского, который имеет автономный вес на принятии ключевых внутренних решений. Это хорошо видно по его особой позиции на голосовании в СНБО», — указал Лесев.
Аваков показал, что независимый глава МВД — это весомая фигура в украинских условиях, поэтому этот закон о теробороне — это в том числе и противопоставление структурам МВД, если они к тому моменту не будут полностью под контролем Банковой, заключил собеседник издания.
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