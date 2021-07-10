Сейчас радикалы в основном контролируются СБУ, которая состоит из прямых назначенцев президента Украины Владимира Зеленского. Другое дело, что радикалов слишком много и финансовых потоков на всех не хватает. Об этом рассказал киевский писатель и публицист Игорь Лесев в интервью изданию Украина.ру

Игорь Лесев: «Территориальная самооборона» укрепит силовую институцию Зеленского © Facebook, Игорь Лесев

Авакова и Порошенко действительно с ними свои личные истории, но управлять радикалами без официального статуса практически невозможно, о чем свидетельствует история Семена Семенченко, который сейчас оказался в СИЗО, пояснил эксперт.

«Касательно Авакова, то тут да, Банковая его пытается сбить. Но за Авакова сейчас играет политическая конъюнктура. Олигархи и даже разношерстная парламентская оппозиция сейчас аккуратно топят за него. По сути Аваков сегодня последний противовес команде Зеленского, который имеет автономный вес на принятии ключевых внутренних решений. Это хорошо видно по его особой позиции на голосовании в СНБО», — указал Лесев.

Аваков показал, что независимый глава МВД — это весомая фигура в украинских условиях, поэтому этот закон о теробороне — это в том числе и противопоставление структурам МВД, если они к тому моменту не будут полностью под контролем Банковой, заключил собеседник издания.

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