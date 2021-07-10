Идея о том, чтобы максимально упростить получение гражданства РФ для жителей Украины, вызвало критику внутри российского экспертного сообщества в части стратегии в отношении Киева. Об этом рассказал специалист по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру

Андрей Суздальцев: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк Константин Затулин внес в нижнюю палату парламента законопроект о репатриации, под нормы которого могут подпасть граждане Украины и Белоруссии.

Основная критика этой инициативы состоит в том, что эти люди не должны покидать свою исконно русскую землю, которая тысячелетиями осваивалась и защищалась, и что ее нельзя отдавать бандеровцам, пояснил эксперт.

«Это эвакуация, но это не решает проблему. Решает проблему то, чтобы часть территории Украины с русским и русскоязычным населением, которое не хочет признавать Украину, надо забирать вместе с землей. Есть и такая позиция», — указал Суздальцев.

Другая позиция состоит в том, чтобы вывести людей, обеспечить им жизнь и предоставить российский паспорт как некую страховку на случай, если они подвергнутся давлению и насилию со стороны украинских властей, уточнил политолог.

Поскольку в Госдуму внесли законопроект о репатриации, то, как сейчас модно говорить, в отношении Украины была выбрана позиция Light, заключил собеседник издания.

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