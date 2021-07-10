Москва не говорит о том, что нынешняя украинская власть нелегитимная. Она легитимная, президент избирался, и РФ так или иначе этот выбор признала, поскольку были телефонные переговоры с президентом Украины, и был саммит в Нормандском формате. Об этом рассказал специалист по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру

Андрей Суздальцев: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк Владимир Путин заявил, что его украинский коллега Владимир Зеленский отдал страну под внешнее управление, вопросы решаются в США. При этом Путин не отказывается от личной встречи с Зеленским, но надо понять, о чем говорить.

Российская формула о том, чтобы отделять украинский народ и украинские власти останется, но нужно понимать, что именно украинский народ выбирает Порошенко и Зеленского, людей, которые берут за основу антироссийские лозунги, подчеркнул эксперт.

«Мы должны это помнить. Это не тот случай, когда якобы захваченный хунтой украинский народ тянется к России. Этого нет. Мы понимаем, что это историческая политика. Но в реальности мы также понимаем, что это страна глубоко нам враждебная», — указал Суздальцев.

Да, Зеленский шел на выборы под лозунгом, что Украине нужен мир, но потом стал заявлять, что нужен мир на украинских условиях, поэтому горячей линии между Киевом и Москвой установлено не будет, заключил собеседник издания.

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