В понимании российского руководства президент Украины несамостоятельная личность. Идти с ним на диалог в формате саммита — значит понижать свой рейтинг до уровня несамостоятельной державы, лидер которой ограничен в своих возможностях. Об этом рассказал специалист по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру

Андрей Суздальцев: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк Владимир Путин заявил, что его украинский коллега Владимир Зеленский отдал страну под внешнее управление, вопросы решаются в США. При этом Путин не отказывается от личной встречи с Зеленским, но надо понять, о чем говорить.

Эксперт пояснил, что эта встреча нужна Зеленскому для повышения своего статуса, именно он получит всю выгоду от этой встречи, и поэтому такое сомнение в необходимости этого саммита со стороны России.

«Обычно у России лучше получается диалог с официальными врагами. У нас были сложные отношения с Украиной при президенте Порошенко, но там, как ни странно, была линия контакта между Кремлем и Киевом. Здесь такой линии нет. Да, Зеленский шел на выборы под лозунгом, что Украине нужен мир, но потом стал заявлять, что нужен мир на украинских условиях. Поэтому такой горячей линии установлено не будет», — констатировал Суздальцев.

Москва исходит из того, что Украина ставила задачи не просто противодействовать России, а еще и объявить себя жертвой России, что неправда, поэтому каких-то системных взаимоотношений построено не будет, заключил собеседник издания.

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