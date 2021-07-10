Теоретически ДНР/ЛНР могут выйти к границам своих областей, и тогда Москва признает их независимость, но вопрос их дальнейшего наступления пока тоже не имеет особого смысла и сложно осуществим. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко, отвечая на вопросы читателей издания Украина.ру

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк Денис Пушилин заявлял, что вооруженные силы республики готовы не только остановить наступление Вооруженных сил Украины, но и отбросить войска киевского режима за пределы границ Донецкой области.

Эксперт пояснил, что в лучшем случае республики могут попробовать наступать на Харьков или попытаться продвинуться через юг Запорожской области к крымскому перешейку, но тогда встанет вопрос, чья это территория.

«Можно теоретически провозгласить еще какую-нибудь народную республику, но технически крайне сложно. Плюс, сейчас явно нет достаточного количества активистов во всех городах Юго-Востока, которые могли бы составить управленческий аппарат», — указал Ищенко.

Пока речь идет лишь о контрнаступлении ополченцев Донбасса и российских добровольцев, без официального задействования российских войск, но ситуация может измениться в любой момент и наступление может приобрести более широкий размах, заключил собеседник издания.