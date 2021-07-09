Украинские военные шесть раз за сутки обстреляли районы населенных пунктов Луганской народной республики. Об этом сказал начальник управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко на брифинге в ЛуганскИнформЦентре 9 июля

«За истекшие сутки обстановка на линии боевого соприкосновения резко обострилась. Противник шесть раз обстрелял районы населенных пунктов республики, использовав при этом вооружение, запрещенное Минскими соглашениями, которое согласно соглашению от 29 сентября 2015 года должно быть отведено на 15 километров от линии боевого соприкосновения и содержаться в местах хранения», — сообщил Лещенко.

ОБСЕ зафиксировала ухудшение ситуации в Донбассе © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Ранее, с 26 июня по 2 июля, в республике зафиксировали пять обстрелов со стороны украинских силовиков.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в ходе встреч в Минске Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ), также переговоры ведутся в «нормандском формате» с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.