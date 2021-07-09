Евросоюз может значительно ограничить работу «Северного потока-2», уверен премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Об этом он заявил в интервью литовскому каналу LTR, передает РИА Новости 9 июля

По его словам, «Северный поток-2» — это «энергетическое оружие» Кремля, направленное против Запада.

«Поэтому мы продолжаем и будем продолжать противодействовать его реализации и будем привлекать как можно больше сторон к этому процессу», — сказал он.

«Северный поток - 2»: В Европе хотят запустить проект в IV квартале, для этого осталось уложить меньше 50 км труб © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

«Даже если "Северный поток" заработает, компетентные органы ЕС имеют возможность ограничить использование "Газпромом" трубопроводов OPAL и EUGAL, которые являются наземными продолжениями как "Северного потока", так и "Северного потока — 2" в соответствии с требованиями Третьего энергетического пакета ЕС», — заявил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал все страны Европы объединиться против строительства газопровода «Северный поток-2». По его словам, не только Украина должна «противодействовать этой энергетической угрозе». Украина боится потерять деньги за транзит газа из-за запуска нового газопровода.