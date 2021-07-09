По мнению 62,4% граждан Украины, события в стране развиваются в неверном направлении. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологическим центром Socis, передает РИА Новости 9 июля

Респондентам предложили ответить на вопрос: «Если говорить в целом, как вы считаете, события на Украине развиваются в правильном или неправильном направлении?».

Украинцы назвали главного конкурента партии Зеленского - опрос © Facebook, Слуга Народу / Facebook, Слуга Народу / Перейти в фотобанк

Опрос проходил с 25 по 30 июня, в нем принимали участие совершеннолетние жители всех регионов страны, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.

Опрошены 2 тысячи респондентов методом телефонного интервью с использованием компьютера.