Респондентам предложили ответить на вопрос: «Если говорить в целом, как вы считаете, события на Украине развиваются в правильном или неправильном направлении?».
Согласно результатам, 62,4% опрошенных выбрали вариант «в неправильном направлении». Противоположного мнения придерживаются 26,4% респондентов. Остальные не определились с ответом или отказались отвечать.
Опрос проходил с 25 по 30 июня, в нем принимали участие совершеннолетние жители всех регионов страны, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.
Опрошены 2 тысячи респондентов методом телефонного интервью с использованием компьютера.