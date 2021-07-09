За последнюю пленарную неделю на сессии Рады могут провести два внеочередных заседания во вторник и четверг. Об этом 9 июля сообщил глава фракции «Голос» в парламенте Ярослав Железняк в Telegram

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По его данным, во вторник депутаты могут рассмотреть проекты о легализации медицинского каннабиса, криминализацию контрабанды, е-резидентство, реформу оборонной сферы, предложения президента по судебной реформе, может быть вынесен вопрос по Антимонопольному комитету Украины.

В четверг, в частности, рассмотрят законы для работы Фонда госимущества, вопрос перехода госуслуг в электронный формат, изменения в бюджет для реставрационных работ и реформу Службы безопасности Украины.

Ранее спикер Рады Дмитрий Разумков не исключил внеочередные заседания парламента уже после закрытия сессии. Депутаты будут работать в сессионном зале до середины июля, а затем уходят на каникулы до сентября.