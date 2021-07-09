«За последнюю пленарную неделю на сессии Рада решила успеть всё. Поэтому, скорее всего, нас опять ждут два внеочередных во вторник и четверг. Вторник по предварительной информации будет жаркий… Четверг в основном будет посвящен экологии… планируют включить и несколько экономических инициатив », — написал он.
По его данным, во вторник депутаты могут рассмотреть проекты о легализации медицинского каннабиса, криминализацию контрабанды, е-резидентство, реформу оборонной сферы, предложения президента по судебной реформе, может быть вынесен вопрос по Антимонопольному комитету Украины.
В четверг, в частности, рассмотрят законы для работы Фонда госимущества, вопрос перехода госуслуг в электронный формат, изменения в бюджет для реставрационных работ и реформу Службы безопасности Украины.
Ранее спикер Рады Дмитрий Разумков не исключил внеочередные заседания парламента уже после закрытия сессии. Депутаты будут работать в сессионном зале до середины июля, а затем уходят на каникулы до сентября.