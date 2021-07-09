«УИНП поддерживает реальные меры, которые чтят память о борцах за независимость, повышают осведомленность граждан по этому поводу. Однако нецелесообразно присваивать действующие государственные награды посмертно историческим личностям», — сказал Дробович.
По его словам, присвоение государственных наград не должно быть объектом политических манипуляций.
При этом он напомнил, что речь в постановлении идет не только о возвращении звания Героя Украины ряду лиц, но и о праздновании на государственном уровне 80-летия со дня создания Украинской повстанческой армии.
В октябре 2007 года экс-президент Украины Виктор Ющенко издал указ о присвоении Шухевичу звания Героя Украины. Степан Бандера был удостоен звания Героя Украины указом от 22 января 2010 года.
В апреле 2010 года Донецкий окружной административный суд лишил Шухевича звания Героя Украины, «поскольку он не был гражданином независимой Украины».