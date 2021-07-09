Глава Украинского института национальной памяти (УИНП) Антон Дробович заявил, что он и его коллеги отказались поддержать пункт постановления Рады, в котором предлагается вернуть Степану Бандере и Роману Шухевичу звание Героев Украины. Его слова 9 июля приводит УНИАН

Антифашист Степан Бандера? За что на самом деле 80 лет назад немцы арестовали лидера ОУН* © РИА Новости, Григорий Василенко / Перейти в фотобанк

По его словам, присвоение государственных наград не должно быть объектом политических манипуляций.

При этом он напомнил, что речь в постановлении идет не только о возвращении звания Героя Украины ряду лиц, но и о праздновании на государственном уровне 80-летия со дня создания Украинской повстанческой армии.

В октябре 2007 года экс-президент Украины Виктор Ющенко издал указ о присвоении Шухевичу звания Героя Украины. Степан Бандера был удостоен звания Героя Украины указом от 22 января 2010 года.

В апреле 2010 года Донецкий окружной административный суд лишил Шухевича звания Героя Украины, «поскольку он не был гражданином независимой Украины».