В Норвегии десятки женщин заявили о том, что после прививки препаратом Pfizer у них увеличилась грудь. Об этом 9 июля сообщило издание Lenta.ru со ссылкой на портал NRK

Так, 17-летняя жительница Осло пожаловалась, что из-за побочного эффекта вакцины ей понадобилось покупать бюстгальтер на размер больше.

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Представитель Норвежского агентства лекарственных средств Стейнар Мадсен также подчеркнул, что явление носит временный характер. Он слышал о похожей реакции у американок, привившихся Pfizer: из-за увеличения лимфатических узлов у них создавалось впечатление, что грудь растет.

В компании-производителе вакцины о таком эффекте не слышали, но не исключают его.