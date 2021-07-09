Так, 17-летняя жительница Осло пожаловалась, что из-за побочного эффекта вакцины ей понадобилось покупать бюстгальтер на размер больше.
По словам врача Хайнриха Бакмана, такой эффект, скорее всего, связан с увеличением лимфатических узлов — это реакция организма на введение препарата. Он добавил, что это временное явление.
Представитель Норвежского агентства лекарственных средств Стейнар Мадсен также подчеркнул, что явление носит временный характер. Он слышал о похожей реакции у американок, привившихся Pfizer: из-за увеличения лимфатических узлов у них создавалось впечатление, что грудь растет.
В компании-производителе вакцины о таком эффекте не слышали, но не исключают его.