Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об увольнении с должности пресс-секретаря главы государства Юлии Мендель и назначил на эту должность ведущего выпусков новостей телеканала Рината Ахметова «Украина 24» Сергея Никифорова. Соответствующие документы 9 июля обнародованы на сайте главы государства

Мендель решилась на провокацию ради рекламы книги про Зеленского © Юлия Мендель/Фейсбук

Накануне медиаконсультант Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, что Никифоров приступил к обязанностям пресс-секретаря еще до публикации документа и уже побывал в первой зарубежной поездке с Зеленским в Литве.ъ

Мендель, занимавшая должность пресс-секретаря президента, сосредоточится на работе с иностранными СМИ. Подоляк сообщил, что среди причин отставки Мендель — крайне жесткий режим работы с президентом и «феерическая атака» недоброжелателей.