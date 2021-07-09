Ранее Никифоров работал на телеканале Euronews.
Накануне медиаконсультант Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, что Никифоров приступил к обязанностям пресс-секретаря еще до публикации документа и уже побывал в первой зарубежной поездке с Зеленским в Литве.ъ
Мендель, занимавшая должность пресс-секретаря президента, сосредоточится на работе с иностранными СМИ. Подоляк сообщил, что среди причин отставки Мендель — крайне жесткий режим работы с президентом и «феерическая атака» недоброжелателей.