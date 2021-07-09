Более половины украинцев отказались от отпуска летом текущего года из-за нехватки денег. Данные опроса обнародовала 9 июля компания Gradus

Украинские отцы смогут уходить в декретный отпуск © РИА Новости, Георгий Зимарев / Перейти в фотобанк

Составители опроса также перечислили наиболее частные причины, по которым украинцы отказываются от отпусков. С большим отрывом лидирует нехватка финансов — 52,3%. Также 14,7% планируют отдых осенью или зимой. Еще 10,8% боятся потерять работу, с которой не отпускают 8,2% респондентов.

Кроме того из-за пандемии COVID-19 не хотят рисковать 6,8% людей.При этом на Украине останутся отдыхать 47,3% респондентов, а за границу планируют поехать 18,3% опрошенных.