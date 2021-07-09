Украинская сторона четыре раза прерывала выступление вице-премьера крымского правительства, постоянного представителя Крыма при президенте РФ Георгия Мурадова на площадке ООН. Об этом 9 июля сообщают РИА Новости

В пятницу Мурадов принял участие в 47-й сессии Совета ООН по правам человека. Заседание проходило в режиме конференцсвязи.

«Украинская сторона, к сожалению, продолжает политику деструктивного, бескультурного и хамского поведения по отношению к представителям России и Крыма, в частности на международных площадках. Мое выступление прерывали четырежды, пытаясь не дать возможности донести до международной общественности правду о деградирующей ситуации с основополагающими правами человека на территории Украины», — рассказал Мурадов.

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«Сегодня под каток властей Украины попали и коренные народы этой страны, веками проживающие на ее нынешних территориях. Это националистическая атака не только на русское и русскоязычное большинство. Это также объявление вне закона традиционно живущих здесь уже сотни лет белорусов, евреев, поляков, венгров, болгар, армян, молдаван, греков и представителей многих других национальных групп, например, русинов или карпатороссов», — подчеркнул Мурадов.

Он добавил, что аналогичная ситуация сложилась и в странах Прибалтики.

Мурадов подчеркнул, что если бы на Украине стремились уважать права человека, то брали бы пример с Крыма, где обеспечено сохранение и свободное развитие национальных языков, культур и религий.

В начале июля Верховная Рада приняла закон о коренных народах, внесенный президентом Владимиром Зеленским. Согласно документу, коренным народом является автохтонное этническое сообщество, которое сформировалось на территории Украины, носителем самобытного языка и культуры и не имеет государственного образования за пределами страны. Русские под это определение не попали. При этом отдельной статьей к коренным народам отнесли крымских татар, караимов и крымчаков.