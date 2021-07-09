«Влюбленный» светофор можно было увидеть на перекрестке бульвара Тараса Шевченко и Крещатика. Трафарет демонтировали 7 июля, сразу же после того, как его там заметили.
«Мы обнаружили незаконно наложенный трафарет в форме сердца, который сразу же убрали и восстановили нормальную работу объекта в соответствии с действующим ГОСТом. Кто именно сделал подобное — разбирается полиция», — сообщили в Центре организации движения.
Полиция зафиксировала факт нанесения ущерба коммунальному имуществу. Если автора трафарета найдут, ему грозит штраф.