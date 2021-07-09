На Крещатике неизвестный установил на красный сигнал светофора трафарет в форме сердца. Вандала разыскивает полиция, сообщил «Вечерний Киев» 8 июля

В Киеве вандалы надругались над могилой известного ученого © Facebook

«Мы обнаружили незаконно наложенный трафарет в форме сердца, который сразу же убрали и восстановили нормальную работу объекта в соответствии с действующим ГОСТом. Кто именно сделал подобное — разбирается полиция», — сообщили в Центре организации движения.

Полиция зафиксировала факт нанесения ущерба коммунальному имуществу. Если автора трафарета найдут, ему грозит штраф.