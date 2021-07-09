Украина на переговорах с Международным валютным фондом (МВФ) достигла компромисса и ожидает предварительное соглашение о пересмотре программы сотрудничества в ближайшее время. Об этом 9 июля сообщается на сайте Министерства финансов Украины

Отмечается, что во время рабочего визита в США министр финансов Сергей Марченко провел ряд встреч с представителями МВФ, на которых были согласованы позиции сторон, и был достигнут компромисс по антикоррупционной реформе, реформе корпоративного управления и вопросам независимости Национального антикоррупционного бюро Украины.

«Поддержка МВФ очень важна для Украины. И я благодарен за поддержку в проведении реформ… Стороны договорились о тесной коммуникации и совместной работе для возможности достижения staff level agreement в ближайшее время», — отметил Марченко.

Мать украинского топ-чиновника из МВФ едва не забили лопатой до смерти © flickr.com, Beverly Slone

Ранее Марченко заявил, что для Украины желательно получить транш от Международного валютного фонда, «чем раньше, тем лучше», поскольку без денег МВФ будет «так, сложно». Министр сообщил, что ключевым является вопрос выплат по государственному долгу в августе.

В июне 2020 года Совет директоров МВФ принял 18-месячную программу stand-by для Украины с финансированием около 5 миллиардов долларов, направленным на помощь Украине в преодолении последствий пандемии COVID-19. В июне Украина получила первый транш кредита в размере 2,1 миллиарда долларов. Второй транш не перечислен до сих пор.