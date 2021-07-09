«В отношении него составлен административный протокол», — сообщили в полиции.
При этом в полиции не сообщили, по какой статье был составлен административный протокол.
По данным источников издания в полиции, протокол составлен по статье 130 Кодекса об административных правонарушениях (управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции).
Ему грозит штраф в размере одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права управления транспортными средствами на один год. Юрченко и второй участник ДТП сдали тест на наличие в крови запрещенных веществ.
В пятницу украинские СМИ сообщили, что Юрченко совершил ДТП и напал на водителя во Львове.