Полиция составила административный протокол в отношении внефракционного депутата Рады Александра Юрченко, который ранее входил во фракцию «Слуга народа». Ему грозит штраф 17 тыс. гривен (около 32 тысяч рублей) с лишением водительских прав на год. Об этом 9 июля сообщили в патрульной полиции Львова «Украинским новостям»

«В отношении него составлен административный протокол», — сообщили в полиции.

При этом в полиции не сообщили, по какой статье был составлен административный протокол.

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Ему грозит штраф в размере одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права управления транспортными средствами на один год. Юрченко и второй участник ДТП сдали тест на наличие в крови запрещенных веществ.

В пятницу украинские СМИ сообщили, что Юрченко совершил ДТП и напал на водителя во Львове.