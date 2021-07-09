Сам Melovin заявил в записи о каминг-ауте, что опечален из-за того, что сцену его поцелуя с мужчиной не показали в эфире украинского ТВ и вырезали из записи в YouTube.
Певец констатировал, что такая Украина его не устраивает, и высказал опасения за будущее страны.
«Меловин! красава! Поступок — настоящей личности, человека, МУЖЧИНЫ!!! Неважно, кто ты в постели — главное оставаться мужиком по жизни! Честным! Верным! Достойным!» — обратился в комментариях в Instagram к молодому певцу Киркоров.
Другие подписчики также поддержали украинского артиста, хотя некоторые отмечают, что для поцелуев на сцене с мужчиной особенной смелости не надо.
Ранее Киркорова подозревали в романтических отношениях с экс-бойфрендом Ольги Бузовой Давой. Однако шоумены уверяют, что они только друзья.