Российский артист Филипп Киркоров в Instagram на днях выступил в поддержку украинского певца Melovin, который недавно совершил каминг-аут как бисексуал и поцеловал парня на сцене фестиваля в Киеве

На украинском ТВ пообещали показать поцелуй мужчин, который ранее не попал в эфир © Melovin/Instagram

Певец констатировал, что такая Украина его не устраивает, и высказал опасения за будущее страны.

«Меловин! красава! Поступок — настоящей личности, человека, МУЖЧИНЫ!!! Неважно, кто ты в постели — главное оставаться мужиком по жизни! Честным! Верным! Достойным!» — обратился в комментариях в Instagram к молодому певцу Киркоров.

Другие подписчики также поддержали украинского артиста, хотя некоторые отмечают, что для поцелуев на сцене с мужчиной особенной смелости не надо.

Ранее Киркорова подозревали в романтических отношениях с экс-бойфрендом Ольги Бузовой Давой. Однако шоумены уверяют, что они только друзья.