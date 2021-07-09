Украинская группа Karta Svitu 9 июля презентовала новую песню о киевском мэре Виталии Кличко «Однажды я стану мэром» в эфире трех радиостанций, а также в Youtube

Роскошное шале братьев Кличко попало на видео © Страна.ua Ивана Марунича, после того как в свет вышла live-версия этой песни, было принято решение создать студийный трек.

«Несколько недель назад я записал песню за рулем машины. Когда на следующий день в комментариях ответил мэр Киева, то к лайкам добавились звонки от журналистов, которые заканчивали интервью просьбами записать студийный сингл» — рассказал он в Facebook.

Ранее Кличко в стихотворной форме записал свой ответ на первоначальную версию трека, порекомендовав Маруничу «продолжать заниматься музыкой». Эти слова исполнитель вставил в финальный вариант записи. Также там появились и другие «афоризмы» мэра, вроде «Чтобы холодная вода превратилась в горячую — ее нужно подогреть».

Новый клип появился в трендах некоторых музыкальных хит-парадов, в частности попал в топ лучших новинок Apple Music.