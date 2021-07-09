Компания White Rock Management, которая специализируется на инновационных технологиях, объявила о создании современного дата-центра на территории Казахстана. Об этом 9 июля сообщает Интерфакс-Украина

Владельцем компании White Rock Management является украинский бизнесмен и инвестор Сергей Тронь.

Отмечается, что для обустройства центра данных компания закупила более чем 20 тысяч сверхмощных машин на сумму более 200 млн долларов у лидера мирового рынка специализированной техники — китайской компании Bitmain. На рынке в Алматы в Louis Vuitton: Тина Кароль приехала с визитом в Казахстан © Фан-страница Тины Кароль/Инстаграм

«Сегодня Украина не только наращивает потенциал в области, но и идет в ногу с новейшими тенденциями, диктует тренды и захватывает международный рынок, используя возможности в мировых цифровых центрах, таких как Казахстан», — сообщил Тронь.

Также сообщается, что дата-центр White Rock Management мощностью более 100 МВт будет предоставлять услуги по обработке, хранению и передаче информации.

Также компания планирует открытие дата-центра в Швеции, готовит финальные разработки для открытия центра данных в Северной Америке, а также возобновляет работу современного дата-центра на Украине.

Казахстан привлекает инвесторов удобным географическим расположением и рекордно низкими тарифами на электроэнергию.