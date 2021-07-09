Трех украинок оштрафовали в Будве за откровенную публичную фотосессию на автомобильной дороге. Об этом в пятницу, 9 июля сообщает местное издание Vijesti

Организатор «голой» фотосессии с украинками в Дубае выставил кадры с балкона на аукцион © Гречин/Facebook

Каждой был присужден штраф на 450 евро за нарушение закона об общественном порядке.

Суд признал их виновными, поскольку «они вели себя бесстыдно в общественном месте, то есть на части региональной дороги Котор-Троица».

Отмечается, что украинки около 10 минут позировали на асфальтовой дороге, снимая фото и видео.

В начале апреля в Дубае задержали толпу девушек, которые позировали обнаженными на балконе одной из высоток. 11 из них оказались гражданками Украины. Их арестовали и выдворили из страны.