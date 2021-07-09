Украинок в возрасте от 19 до 21 года задержала полиция города Котор в четверг. В обнаженном виде девушки снимались в общественном месте.
Каждой был присужден штраф на 450 евро за нарушение закона об общественном порядке.
Суд признал их виновными, поскольку «они вели себя бесстыдно в общественном месте, то есть на части региональной дороги Котор-Троица».
Отмечается, что украинки около 10 минут позировали на асфальтовой дороге, снимая фото и видео.
В начале апреля в Дубае задержали толпу девушек, которые позировали обнаженными на балконе одной из высоток. 11 из них оказались гражданками Украины. Их арестовали и выдворили из страны.