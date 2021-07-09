Важнейшей задачей для прокуратуры в деле о госизмене сопредседателя фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука является передача дела на рассмотрение в суд. Об этом 9 июля заявила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова на выступлении в Одесской области, которое транслировали украинские телеканалы

«Задача на сегодняшний день прокуратуры и моя, как генерального прокурора, в этом деле — закончить досудебное расследование, предоставить материалы для ознакомления стороне защиты и зайти в суд с обвинительным актом», — заявила Венедиктова.

Заседание по делу Медведчука может попасть в книгу рекордов © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

В пятницу Печерский районный суд Киева продлил домашний арест Медведчуку до 7 сентября. Позже Медведчук заявил о намерении обжаловать решение суда в Киевском апелляционном суде.

11 мая 2021 года СБУ пришла с обыском в дома Медведчука и в офис его партии. Его и депутата Тараса Козака подозревают в госизмене, нарушении правил ведения войны и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму.

По версии следствия, оба в 2015-м якобы вступили в предварительный сговор с властями России для добычи принадлежащих Украине полезных ископаемых на шельфе Черного моря. По данным СБУ, Козак находится в России.