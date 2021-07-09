«Задача на сегодняшний день прокуратуры и моя, как генерального прокурора, в этом деле — закончить досудебное расследование, предоставить материалы для ознакомления стороне защиты и зайти в суд с обвинительным актом», — заявила Венедиктова.
Она отметила, что правоохранители с уважением относятся к решению Печерского райсуда города Киева о применении к Медведчуку меры пресечения в виде домашнего ареста.
В пятницу Печерский районный суд Киева продлил домашний арест Медведчуку до 7 сентября. Позже Медведчук заявил о намерении обжаловать решение суда в Киевском апелляционном суде.
11 мая 2021 года СБУ пришла с обыском в дома Медведчука и в офис его партии. Его и депутата Тараса Козака подозревают в госизмене, нарушении правил ведения войны и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму.
По версии следствия, оба в 2015-м якобы вступили в предварительный сговор с властями России для добычи принадлежащих Украине полезных ископаемых на шельфе Черного моря. По данным СБУ, Козак находится в России.