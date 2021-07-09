Украинская блогерша Алена Омович на днях выложила в Instagram свои фото до и после пластики ягодиц, подписчики скандальной девушки предположили, что спать на спине с таким богатством не получится

«Вот уж точно перевоплощение на миллион. Согласны?» — поинтересовалась украинская Кардашьян у подписчиков.

Украинская Кардашьян в откровенном платье расслабилась под Меладзе © Алена Омович/Инстаграм

Также Омович разрекламировала свою знакомую-диетолога, которая похудела сама и теперь за деньги готова преобразить других.

В комментариях подписчики звезды, прославившейся нелепой пластикой, решили, что спать на спине с такими ягодицами не получится.

Часть подписчиц заявила, что повторять путь украинской Кардашьян не планируют, а лучше налягут на спорт и белковые продукты.

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