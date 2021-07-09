«Вот уж точно перевоплощение на миллион. Согласны?» — поинтересовалась украинская Кардашьян у подписчиков.
Она показала свой снимок с гигантскими накачанными ягодицами.
Также Омович разрекламировала свою знакомую-диетолога, которая похудела сама и теперь за деньги готова преобразить других.
В комментариях подписчики звезды, прославившейся нелепой пластикой, решили, что спать на спине с такими ягодицами не получится.
Часть подписчиц заявила, что повторять путь украинской Кардашьян не планируют, а лучше налягут на спорт и белковые продукты.
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