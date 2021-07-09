«Да, мы вели переговоры и открыто заявляли об этом, не делая из самого процесса тайну. Однако мы не достигли взаимопонимания с Евгением Мураевым. Как я и обещал, мы публично сообщаем о прекращении переговоров», — приводит пресс-служба слова Новинского.
Нардеп также подчеркнул, что не намерен вести переговоры о покупке какого-либо другого СМИ.
Ранее стало известно, что внефракционный депутата Вадим Новинский пытается купить у Евгения Мураева телеканал «НАШ». По словам нардепа, переговоры длились больше года, но конкретных результатов не было.