Родители российского певца Валерия Меладзе отдали 300 тысяч рублей мошенникам, чтобы спасти свою племянницу. Об этом 9 июля сообщает Telegram-канал Baza

«Встречали как родного»: Меладзе произвел фурор на Atlas Weekend в Киеве © РИА Новости, Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк Шоте Меладзе позвонила неизвестная женщина. Она представилась племянницей и сказала, что якобы устроила ДТП с пострадавшей и теперь ей грозит срок. Она заверила, будто находится в полиции и передала трубку «старшему следователю», а тот заявил, что для освобождения племянницы нужен 1 миллион рублей.

«У родителей Меладзе таких денег не было, поэтому с полицейским по телефону договорились на 300 тысяч. Пенсионеры приготовили денежный кулёк — положили купюры в постельное бельё с полотенцем — и передали неизвестному мужчине, который приехал к их дому. Сразу после передачи суммы Шота решил набрать родственникам и, конечно, выяснил, что с племянницей всё нормально. Полиция уже возбудила уголовное дело», — говорится в материале.

Сам певец вечером 8 июля выступил на музыкальном фестивале Atlas Weekend в Киеве.