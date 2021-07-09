Лидер проевропейской партии «Сила и Честь» Игорь Смешко оказался на третьем месте в президентском рейтинге после главы государства Владимира Зеленского и лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко. Результаты очередного опроса 9 июля приводит SOCIS

Зеленский кардинально поменял отношение к русским © AP, Efrem Lukatsky Следом за тройкой лидеров идет глава «Батькивщины» Юлия Тимошенко (8,5%) и сопредседатель «Оппозиционный платформы — За жизнь» Юрий Бойко с 7,9%. Опрос был проведе с 25 по 30 июня. Согласно опросу SOCIS, который провели 28 мая — 3 июня, рейтинг Зеленского составлял 28,1%, Порошенко — 16,7%, Тимошенко — 12,2%, а Смешко — 9,6%.