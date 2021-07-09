За Зеленского готовы проголосовать 28,8% украинцев, которые определились с выбором и пошли бы на избирательные участки. На втором месте Порошенко, который получил поддержку в 18,4%, Смешко — 10,3%.
Следом за тройкой лидеров идет глава «Батькивщины» Юлия Тимошенко (8,5%) и сопредседатель «Оппозиционный платформы — За жизнь» Юрий Бойко с 7,9%.
Опрос был проведе с 25 по 30 июня.
Согласно опросу SOCIS, который провели 28 мая — 3 июня, рейтинг Зеленского составлял 28,1%, Порошенко — 16,7%, Тимошенко — 12,2%, а Смешко — 9,6%.