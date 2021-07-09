«Сегодня на (заседании) СНБО было принято окончательное решение о создании реестра запрещенных сайтов — того самого "Укркомнадзора", которым мы друг друга пугали в шутку и который ещё год назад казался просто абсолютно невозможным в Украине. Создана рабочая группа по вопросам технической реализации реестра. Я в ней. Попробую как-то остановить это безумие, но шансов откровенно мало», — написал Тульев.
Как пишет издание «Страна» со ссылкой на одного из крупных операторов, СНБО готовит список из 400 сайтов. Такой реестр избавит операторов от необходимости вручную блокировать запрещенные сайты.
Ранее на Украине запретили 426 сайтов, в том числе российских и украинских СМИ. Среди этих ресурсов оказались различные СМИ (российские РБК, «Известия», Infopressa, Cryptowiki, «Запад медиа», др.), популярная блог-платформа LiveJournal (ЖЖ) и др.