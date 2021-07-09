Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принял решение о создании реестра запрещенных сайтов – в него могут внести около 400 ресурсов. Об этом 8 июля сообщил член Интернет-ассоциации Украины Максим Тульев на своей странице в Facebook

«Сегодня на (заседании) СНБО было принято окончательное решение о создании реестра запрещенных сайтов — того самого "Укркомнадзора", которым мы друг друга пугали в шутку и который ещё год назад казался просто абсолютно невозможным в Украине. Создана рабочая группа по вопросам технической реализации реестра. Я в ней. Попробую как-то остановить это безумие, но шансов откровенно мало», — написал Тульев.

На Украине запретили «Живой Журнал» и еще 425 сайтов © CC0, Pixabay

Ранее на Украине запретили 426 сайтов, в том числе российских и украинских СМИ. Среди этих ресурсов оказались различные СМИ (российские РБК, «Известия», Infopressa, Cryptowiki, «Запад медиа», др.), популярная блог-платформа LiveJournal (ЖЖ) и др.