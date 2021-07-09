По словам Поповой, имея достаточно протяженную границу с Украиной, Россия постоянно мониторит ситуацию с иммунизацией населения в приграничных районах от тех инфекций, которые для РФ «практически не существуют». В их числе она назвала полиомиелит, корь, дифтерию.
«Корь на очень высоких цифрах. Холера. Случаи были, да, информация такая была. И все это, конечно, очень высокие риски. Ну и те цифры, которые сегодня по ковиду, уж насколько его диагностируют, они тоже удручающие. И отсутствие вакцинации масштабное — это тоже, конечно, большая проблема <…> потому что у нас большая граница. И граница плотная», — сказала глава Роспотребнадзора.
С начала прививочной кампании на Украине было привито 2,2 миллиона человек, из них полностью иммунизированы 1 миллион. В России первую дозу вакцины от COVID-19 получили 26,7 миллиона человек, а обе — 18,4 миллиона.