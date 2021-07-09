Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала проблемой отсутствие масштабной вакцинации от коронавируса на Украине. Она сказала об этом в эфире телеканала «Россия 24» 9 июля

Врач раскрыл особенности повторной вакцинации от коронавируса © РИА Новости, Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

«Корь на очень высоких цифрах. Холера. Случаи были, да, информация такая была. И все это, конечно, очень высокие риски. Ну и те цифры, которые сегодня по ковиду, уж насколько его диагностируют, они тоже удручающие. И отсутствие вакцинации масштабное — это тоже, конечно, большая проблема <…> потому что у нас большая граница. И граница плотная», — сказала глава Роспотребнадзора.

С начала прививочной кампании на Украине было привито 2,2 миллиона человек, из них полностью иммунизированы 1 миллион. В России первую дозу вакцины от COVID-19 получили 26,7 миллиона человек, а обе — 18,4 миллиона.