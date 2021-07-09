Россия по-прежнему отмечает необходимость профессиональной и всесторонней оценки инцидента с самолетом Ryanair в Минске. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости 9 июля

Авиационные власти Белоруссии ранее сообщили, что Международная организация гражданской авиации (ИКАО) 13 сентября представят доклад по инциденту с посадкой самолета Ryanair в Минске.

«И мы по-прежнему исходим из необходимости профессиональной и всесторонней оценки ситуации, не допускающей политизации вопроса и преждевременных оценочных суждений», — сказала Захарова.

Из Минска в Крым на самолете. «Воздушная блокада» Белоруссии воочию © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским.

При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью «организация массовых беспорядков».