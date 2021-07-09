«Ничего страшного, всего лишь металл»: харьковчане ломают зубы о булки с сюрпризом

На фото — булочка с маком, внутри которой крупный металлический осколок. Отмечается, что покупка из хлебопекарни «Кулиничи».
«Покупаешь булку — ломаешь зубы о кусок металла!» — возмутились в группе.
«Явно деталь с тестомеса. Ничего страшного, всего лишь металл», «Это коварный план завода. Заговор с стомотологией», «У них там и мышиные хвосты попадаются», «Сдай на приём металла —отобьешь деньги», «Вот так я сломала зуб о камень, который был в батоне Кулиничей», — написали в комментариях харьковчане.
Ранее в Днепре в хлебе местного завода покупателю попалась мочалка, а мороженое удивило покупательницу начинкой из древесных стружек.