«Ничего страшного, всего лишь металл»: харьковчане ломают зубы о булки с сюрпризом

В Харькове продают выпечку с металлическими деталями вдобавок к начинке. Фото опасного угощения на днях опубликовали в Telegram-канале «Х…вый Харьков»

На Украине продают дорогую колбасу с шокирующей начинкой — видео © РИА Новости, Игорь Зарембо / Перейти в фотобанк

«Покупаешь булку — ломаешь зубы о кусок металла!» — возмутились в группе.

«Явно деталь с тестомеса. Ничего страшного, всего лишь металл», «Это коварный план завода. Заговор с стомотологией», «У них там и мышиные хвосты попадаются», «Сдай на приём металла —отобьешь деньги», «Вот так я сломала зуб о камень, который был в батоне Кулиничей», — написали в комментариях харьковчане.

Ранее в Днепре в хлебе местного завода покупателю попалась мочалка, а мороженое удивило покупательницу начинкой из древесных стружек.