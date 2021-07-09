«В условиях города жара всегда переносится хуже. Под прямыми лучами солнца асфальт и стены домов могут нагреваться до 65-70 градусов. С каждого квадратного метра поверхности в жару излучается 7-8 тысяч килокалорий тепловой энергии. Это и создает эффект финской сауны. Но в парную мы заходим на несколько минут, а в такой раскаленной атмосфере человек может находиться часами. Для организма это серьезный стресс», — сообщил он.
Кроме того, такая погодная ситуация будет способствовать накоплению вредных примесей в воздухе, поэтому метеоролог порекомендовал проводить свободное время на природе, за городом, у водоемов. Гулять по городу лучше в утренние или вечерние часы.
Жара на Украине, по предварительным расчетам, продержится минимум семь дней. Кратковременные грозовые дожди возможны 12-13 июля.