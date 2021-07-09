В предстоящие выходные на Украину придет африканская жара, температура воздуха в большинстве регионов будет выше 30 градусов по Цельсию, а на юге поднимется до 34 градусов. Об этом 8 июля на своей странице в Facebook сообщил начальник Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталий Постригань

«В условиях города жара всегда переносится хуже. Под прямыми лучами солнца асфальт и стены домов могут нагреваться до 65-70 градусов. С каждого квадратного метра поверхности в жару излучается 7-8 тысяч килокалорий тепловой энергии. Это и создает эффект финской сауны. Но в парную мы заходим на несколько минут, а в такой раскаленной атмосфере человек может находиться часами. Для организма это серьезный стресс», — сообщил он.

Компресс на лоб и грелка наоборот: медики рассказали, как высыпаться в аномальную жару на Украине © eceveryshop / flickr

Жара на Украине, по предварительным расчетам, продержится минимум семь дней. Кратковременные грозовые дожди возможны 12-13 июля.