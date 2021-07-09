Экс-председатель Одесской облгосадминистрации Максим Куцый подал документы на участие в конкурсе на должность главы нового Бюро экономической безопасности (БЭБ). Об этом 9 июля сообщает местное издание «Таймер»

Экс-министр финансов Украины претендует на пост главы нового Бюро © Минфин Украины Вадим Мельник, бывший и.о. главы ГФС Сергей Солодченко, экс-министр финансов Александр Данилюк и бывший депутат Верховной Рады Николай Катеринчук.

Ранее Данилюк вместе с другими основателями Центра национальной стойкости и развития Павлом Климкиным и Русланом Рябошапкой раскритиковали закон о Бюро и призвали президента Владимира Зеленского его ветировать.

В марте Зеленский подписал закон «О Бюро экономической безопасности Украины», который Рада приняла зимой. Согласно плану приоритетных действий правительства, Бюро должно заработать в сентябре текущего года.

Основной задачей органа станет выявление коррупционных рисков в экономике, оценка угроз экономической безопасности Украины и поиск способов их устранения. По сути Бюро экономической безопасности переймет следственные и оперативно-розыскные функции у соответствующих подразделений ликвидируемой Государственной фискальной службы.