Она засняла, как оконная рама стоит на полу в проходе купе-вагона поезда №142, а с улицы дует прохладный ветерок.
«Хотите немного кошмара? Поезд Одесса — Мариуполь, вагон-купе. Выпало окно, Карл!!! "Укрзализныця", вы в своем уме? Это безопасность пассажиров!!! [Член набсовета УЗ] Сергей Лещенко, вам там зарплата не жмет??» — написала Яковлева.
К утру окно вставили, а «Укрзализныця» отреагировала на обращение и пообещала разобраться в ситуации.
«За быструю реакцию спасибо, но состояние вагонов все равно оставляет желать лучшего. Все действительно уже разваливается, и недостаточно просто точечного ремонта, поезд Мариуполь — Одесса в сезон очень востребован, поэтому нужно комплексно решать проблему и искать возможность замены всех вагонов. Где взять деньги? Например, уменьшить зп наблюдательного совета, который очень плохо наблюдает, видимо», — заявила депутат.