В поезде «Укрзализныци», следовавшем из Одессы в Мариуполь, выпало окно. Видео опубликовала депутат Запорожского горсовета Виталина Яковлева на своей странице в Facebook 8 июля

«Пыточная на колесах»: люксовые купе «Укрзализныци» превратились в сауны © Ukraina.ru

«Хотите немного кошмара? Поезд Одесса — Мариуполь, вагон-купе. Выпало окно, Карл!!! "Укрзализныця", вы в своем уме? Это безопасность пассажиров!!! [Член набсовета УЗ] Сергей Лещенко, вам там зарплата не жмет??» — написала Яковлева.

К утру окно вставили, а «Укрзализныця» отреагировала на обращение и пообещала разобраться в ситуации.

«За быструю реакцию спасибо, но состояние вагонов все равно оставляет желать лучшего. Все действительно уже разваливается, и недостаточно просто точечного ремонта, поезд Мариуполь — Одесса в сезон очень востребован, поэтому нужно комплексно решать проблему и искать возможность замены всех вагонов. Где взять деньги? Например, уменьшить зп наблюдательного совета, который очень плохо наблюдает, видимо», — заявила депутат.