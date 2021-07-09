Украинская певица Maruv (Анна Корсун) разместила 8 июля в Instagram снимки и видеоролики с отдыха в Турции в компании своей команды танцовщиц и мужа. На фото она в том числе рекламирует купальники собственного производства

На фото и видео она дразнит поклонников в белье и купальниках разной степени открытости.

«Наш небольшой турецкий трип. Було п…ато», — написала Maruv.

«Чемодан-вокзал-Россия»: украинские «патриоты» отреагировали на новость о концертах Maruv © Maruv/Инстаграм

«Аня, зачем столько красоты сразу?», «Деградирует твой вокал, раньше было лучше», «Марув королева трусов!», «Котики», «Бледные поганки», «Анна Борисовна, стоило бы и похудеть для лета», «Едь в Украину», — написали певице поклонники.

Ранее, в июне, Maruv выступила в Москве на пятом международном музыкальный фестивале «Жара».