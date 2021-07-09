На фото и видео она дразнит поклонников в белье и купальниках разной степени открытости.
«Наш небольшой турецкий трип. Було п…ато», — написала Maruv.
Певица уточнила, что в последних двух видеороликах она в купальниках производства ее фирмы maruv_wear.
«Аня, зачем столько красоты сразу?», «Деградирует твой вокал, раньше было лучше», «Марув королева трусов!», «Котики», «Бледные поганки», «Анна Борисовна, стоило бы и похудеть для лета», «Едь в Украину», — написали певице поклонники.
Ранее, в июне, Maruv выступила в Москве на пятом международном музыкальный фестивале «Жара».