В селе Великая Александровка Киевской области появился рекордно большой герб Украины длиной 275 м и шириной 195 м. Об этом руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова сообщила на днях на своей странице в Facebook

Зеленский срочно меняет герб Украины — законопроект © пресс-служба президента Украины

«Современные инновационные технологии точного земледелия превратили обычное поле в произведение искусства», — написала Ветрова.

Для высева герба, который находится около аэропорта Борисполь, понадобилось 406 270 семян. Кроме того, были подобрали специальные удобрения, чтобы растительность дольше оставалась зеленой.

Арт-объект состоит из трезубца и аббревиатуры с английского языка «Я люблю Украину». Агрономы утверждают, что им смогут полюбоваться путешественники с высоты птичьего полета, находясь на борту самолета.