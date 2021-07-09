По ее словам, создание такого герба местные землевладельцы приурочили к 30-й годовщине независимости Украины. Огромный государственный символ площадью 33 851,4 кв. м и высотой 245,3 м разместился на поле в 60 тысяч кв. м.
«Современные инновационные технологии точного земледелия превратили обычное поле в произведение искусства», — написала Ветрова.
Для высева герба, который находится около аэропорта Борисполь, понадобилось 406 270 семян. Кроме того, были подобрали специальные удобрения, чтобы растительность дольше оставалась зеленой.
Арт-объект состоит из трезубца и аббревиатуры с английского языка «Я люблю Украину». Агрономы утверждают, что им смогут полюбоваться путешественники с высоты птичьего полета, находясь на борту самолета.