По словам министра, во время встречи с генеральным директором Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Гансом Клюге обсуждал вопрос признания в мире китайской вакцины Sinovac, чтобы привитые ею украинцы могли свободно путешествовать.
«В первые дни на посту министра здравоохранения меня спрашивали, когда ВОЗ признает вакцину Sinovac, которую мы используем в Украине. Я обещал, что это произойдет через неделю-две. Как видим, это произошло. И вакцина CoronaVac признана ВОЗ и на нее можно выдавать международное свидетельство о проведении вакцинации», — сказал Ляшко.
В Европейском региональном бюро его заверили, что они работают со всеми странами для того, чтобы они быстрее признали вакцины, которые признаны внешним регулятором — ВОЗ.
Министр призвал украинцев вакцинироваться, а все остальное, по его словам, сделают дипломаты и политики.
Ранее власти Нидерландов разрешили въезд в страну украинцам, вакцинированным препаратами Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Astra Zeneca EU (Vaxzevria), Johnson & Johnson ((COVID-19 Vaccine) Janssen), Moderna (Spikevax), Astra Zeneca-SK Bio (Vaxzevria), Serum Institute of India (Covishield), Sinopharm BIBP и Sinovac.