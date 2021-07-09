Украинские политики и дипломаты делают все возможное, чтобы украинцы, привитые китайской вакциной Sinovac, могли путешествовать по миру беспрепятственно. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, передает ТСН 9 июля

По словам министра, во время встречи с генеральным директором Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Гансом Клюге обсуждал вопрос признания в мире китайской вакцины Sinovac, чтобы привитые ею украинцы могли свободно путешествовать.

«В первые дни на посту министра здравоохранения меня спрашивали, когда ВОЗ признает вакцину Sinovac, которую мы используем в Украине. Я обещал, что это произойдет через неделю-две. Как видим, это произошло. И вакцина CoronaVac признана ВОЗ и на нее можно выдавать международное свидетельство о проведении вакцинации», — сказал Ляшко.

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Министр призвал украинцев вакцинироваться, а все остальное, по его словам, сделают дипломаты и политики.

Ранее власти Нидерландов разрешили въезд в страну украинцам, вакцинированным препаратами Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Astra Zeneca EU (Vaxzevria), Johnson & Johnson ((COVID-19 Vaccine) Janssen), Moderna (Spikevax), Astra Zeneca-SK Bio (Vaxzevria), Serum Institute of India (Covishield), Sinopharm BIBP и Sinovac.