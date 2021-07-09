Отмечается, что митингующих разделяет кордон полиции.
«Одни выступают против депортации белорусского активиста Алексея Боленкова, который сам пришел на протест, и всех политбеженцев. Националисты — за», — говорится в сообщении.
Также сообщается, что во время попытки записать интервью националисты напали на журналиста «Правового контроля» Сергея Шевчука, выбив из его рук телефон. Полиция никак на это не отреагировала.
Утром 21 апреля в квартиру белорусского анархиста Алексея Боленкова пришли полицейские с постановлением на обыск. Вслед за полицией приехали сотрудники Службы безопасности Украины и сообщили, что его выдворяют из страны из-за угрозы безопасности.
Боленков несколько лет живет на Украине. Он принимал участие в акциях «Революционного действия», но после нападения на участника военной операции в Донбассе Дмитрия Вербича в 2018 году, по его словам, прекратил с ними сотрудничество. Организация «Революционное действие» запрещена в Белоруссии.