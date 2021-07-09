Отмечается, что митингующих разделяет кордон полиции.

«Одни выступают против депортации белорусского активиста Алексея Боленкова, который сам пришел на протест, и всех политбеженцев. Националисты — за», — говорится в сообщении.

Украинские анархисты пытались свергнуть Лукашенко — СК Белоруссии
Украинские анархисты пытались свергнуть Лукашенко — СК Белоруссии
© Sputnik / Перейти в фотобанк
Также сообщается, что во время попытки записать интервью националисты напали на журналиста «Правового контроля» Сергея Шевчука, выбив из его рук телефон. Полиция никак на это не отреагировала.

Утром 21 апреля в квартиру белорусского анархиста Алексея Боленкова пришли полицейские с постановлением на обыск. Вслед за полицией приехали сотрудники Службы безопасности Украины и сообщили, что его выдворяют из страны из-за угрозы безопасности.

Боленков несколько лет живет на Украине. Он принимал участие в акциях «Революционного действия», но после нападения на участника военной операции в Донбассе Дмитрия Вербича в 2018 году, по его словам, прекратил с ними сотрудничество. Организация «Революционное действие» запрещена в Белоруссии.    