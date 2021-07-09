Анархисты пришли к зданию Службы безопасности Украины в Киеве с требованием освободить всех политических беженцев, в том числе, из Белоруссии. Там же им оппонируют местные националисты, которые призывают выслать из страны ультралевых белорусских активистов. Об этом 9 июля сообщает PavlovskyNEWS в Telegram

Отмечается, что митингующих разделяет кордон полиции.

«Одни выступают против депортации белорусского активиста Алексея Боленкова, который сам пришел на протест, и всех политбеженцев. Националисты — за», — говорится в сообщении.

Украинские анархисты пытались свергнуть Лукашенко — СК Белоруссии © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк Сергея Шевчука, выбив из его рук телефон. Полиция никак на это не отреагировала.

Утром 21 апреля в квартиру белорусского анархиста Алексея Боленкова пришли полицейские с постановлением на обыск. Вслед за полицией приехали сотрудники Службы безопасности Украины и сообщили, что его выдворяют из страны из-за угрозы безопасности.

Боленков несколько лет живет на Украине. Он принимал участие в акциях «Революционного действия», но после нападения на участника военной операции в Донбассе Дмитрия Вербича в 2018 году, по его словам, прекратил с ними сотрудничество. Организация «Революционное действие» запрещена в Белоруссии.