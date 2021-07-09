Доктор медицинских наук, заведующий лабораторией НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Михаил Костинов 8 июля раскрыл особенности повторной вакцинации от коронавируса, передает Sputnik

Путин дал россиянам совет по ревакцинации от COVID-19 © POOL / POOL / Перейти в фотобанк

«Если на один препарат были необычные реакции, то его могут поменять. Есть стратегии на случай, если был какой-то дискомфорт, если формировалась местная реакция, если возникала температура и так далее», — отметил специалист.

По его словам, инфекция постоянно мутирует, и специалисты на данный момент не готовы ответить на вопрос, насколько хорошо люди, которые уже имеют антитела, защищены от новых штаммов COVID-19.

«Вот это остается загадкой. Поэтому и было принято решение и вирусологами, и иммунологами, и эпидемиологами, и другими специалистами, что люди, у которых прошло больше полугода с момента прививки, должны получить дополнительную дозу вакцины», — пояснил он.

Ранее главный внештатный терапевт Минздрава России Оксана Драпкина сообщила, что повторная вакцинация от коронавируса проходит в соответствии с инструкциями по применению препаратов. По словам эксперта, ревакцинация проводится двумя компонентами препаратов. Также выдерживается необходимый интервал: для вакцины «Спутник V» он составляет три недели, для «ЭпиВакКороны» — две-три недели, и 14 дней для «КовиВака».