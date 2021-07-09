Украинский врач-педиатр Евгений Комаровский рассказал, чем грозит ребенку большое употребление фруктов. Он поделился этой информацией на днях на своей странице в Instagram

Неожиданно: Комаровский рассказал, зачем организм требует мел, и как правильно его есть © pixabay

Комаровский отметил, что если дети нормально развиваются, то они могут есть фрукты в любых количествах, однако подчеркнул, что фрукты не должны становиться заменой основному приему пищи.

«Обращаю ваше внимание на то, что если поедание фруктов будет мешать формированию нормального аппетита — ну, если дети перестанут есть крупы, мясо, рыбу, овощи — то тогда, конечно, понадобится коррекция рациона. Поэтому придерживайтесь все же золотой середины. В общем, если между полноценным завтраком и полноценным обедом дети едят без ограничений фрукты — на здоровье. То есть фрукты не должны мешать ребенку после этого съесть полноценный обед», — написал врач.

Ранее Комаровский предупредил об опасности твердых фруктов для детей младшего возраста, которые уже умеют кусать, но по-прежнему плохо жуют.