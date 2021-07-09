Врач получил от подписчика такой вопрос: «Каждый ребенок съедает за день пять разных фруктов разного размера, как вы и рекомендовали. Но часто просят еще и даже, мне кажется, могут провести на фруктах целый день. Дети растут крепкими, не болеют, много и активно двигаются. Но я все равно переживаю — вдруг они что-то недополучают или я им организую гипервитаминоз, например».
Комаровский отметил, что если дети нормально развиваются, то они могут есть фрукты в любых количествах, однако подчеркнул, что фрукты не должны становиться заменой основному приему пищи.
«Обращаю ваше внимание на то, что если поедание фруктов будет мешать формированию нормального аппетита — ну, если дети перестанут есть крупы, мясо, рыбу, овощи — то тогда, конечно, понадобится коррекция рациона. Поэтому придерживайтесь все же золотой середины. В общем, если между полноценным завтраком и полноценным обедом дети едят без ограничений фрукты — на здоровье. То есть фрукты не должны мешать ребенку после этого съесть полноценный обед», — написал врач.
Ранее Комаровский предупредил об опасности твердых фруктов для детей младшего возраста, которые уже умеют кусать, но по-прежнему плохо жуют.