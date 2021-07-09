Министр юстиции Украины Денис Малюська опубликовал 8 июля в своем Fаcebook снимки с проводящейся в Литве конференции о реформах на Украине Ukraine Reform Conferencе. На одном из фото он вылезает в деловом костюме из реки

«К Украине приковано мегавнимание. Такое количество топ-чиновников разных стран мира одновременно удается увидеть не так и часто. Во-вторых, глубина понимания того, что происходит у нас в стране, тоже большая», — написал Малюська.

Глава Минюста Украины с комфортом отдохнул на нарах в СИЗО © Facebook, Denis Malyuska

При этом среди снимков с конференции выделяется кадр, на котором Малюська запечатлен выходящим из реки в деловом костюме.

В комментариях к фото пошутили, что Малюська показывает, как выйти сухим из воды. Снимок министра сравнили с кадрами из фильма «Бриллиантовая рука», где герой Андрея Миронова идет по воде как посуху.