«К Украине приковано мегавнимание. Такое количество топ-чиновников разных стран мира одновременно удается увидеть не так и часто. Во-вторых, глубина понимания того, что происходит у нас в стране, тоже большая», — написал Малюська.
Также министр заявил, что ему понравился Вильнюс и он получил множество интересных впечатлений.
При этом среди снимков с конференции выделяется кадр, на котором Малюська запечатлен выходящим из реки в деловом костюме.
В комментариях к фото пошутили, что Малюська показывает, как выйти сухим из воды. Снимок министра сравнили с кадрами из фильма «Бриллиантовая рука», где герой Андрея Миронова идет по воде как посуху.