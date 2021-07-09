Российский исполнитель Валерий Меладзе выступил на музыкальном фестивале Atlas Weekend вечером 8 июля в Киеве, передает УНИАН

Украинские организации призвали не пускать Меладзе на фестиваль Atlas Weekend © Валерий Меладзе/Инстаграм Отмечается, что на выступление исполнителя собралось немало молодежи. Некоторые даже принесли на фестиваль подушки с лицом певца.

Меладзе исполнил множество своих старых песен, которым толпа громогласно подпевала, а также несколько новых. К слову, количество зрителей, пришедших посмотреть на российского артиста, было гораздо большим, чем в предыдущие дни фестиваля.

Кроме того, вместе с Меладзе на сцене Atlas выступил новый состав «ВИА Гры». Артисты вместе исполнили такие песни, как «Сто шагов назад» и «Океан и три реки».

«Ну что, товарищи. Меладзе на Атласе встречали как родного. Организаторы даже продлили его выступление на 20 минут. Все пели, танцевали и никто не спрашивал "Чей Крым?". Часть народа устала от политики и соскучилась по классной музыке. Может, пора уже с этим смириться и дать людям слушать то, что они хотят. А не нравится кому-то Меладзе и его жизненные принципы — ну не слушайте и не смотрите. И все будут счастливы», — написал Telegram-канал «Культурная Прачечная».

Ранее ряд общественных организаций Украины требовал отменить выступление Меладзе из-за того, что он давал частный концерт для семьи и соратников президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Тем не менее певец приехал на Украину 7 июля. В Киеве он принял участие в новом украинском вокальном проекте «Поют все!».