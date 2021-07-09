Бывший президент Украины Виктор Янукович в течение года напомнит о себе. Об этом на днях заявил астролог Влад Росс, передает «Главред»

Суд не помог: Янукович и сын еще долго будут под санкциями © РИА Новости, Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

«Похоже, у Януковича родился ребенок. Не внук, а именно ребенок. И, похоже, что у него появилась новая молодая жена, не та, с которой он уехал из Украины. Все указывает на большие перемены в его личном счастье. Янукович — восходящий Лев, и в его Дом брака вошли Юпитер и Сатурн. Так что он — счастливый семейный Рак. Для него политика не важна, он занимался ею только ради денег», — рассказал Росс.

Он не исключил, что именно эта информация о личной жизни Януковича всплывет и заставит о нем говорить.

Также астролог заверил, что Янукович мечтает вернуться в Украину.

«Он — Рак, а этот знак всегда сильно привязан к родине. В гороскопе Януковича нет показателей к эмиграции, он беспомощен вдали от родных мест. Потому он всегда будет мечтать вернуться в Украину. И в принципе Янукович может перебраться на Донбасс, когда закончится война», — резюмировал Росс.