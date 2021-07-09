Первый концертный директор певца Филипа Киркорова Геннадий Руссу умер от коронавируса. Об этом артист сообщил в своем Instagram 8 июля

«Ну вот и все. Еще одна потеря в моей жизни. Не стало тебя, Гена Руссу. Мой первый директор, мой лучший директор. Верный друг и соратник, который первый поверил в меня. Он был рядом со мной, когда мое восхождение на музыкальный Олимп только начиналось. В далеком 1988-м году он поверил в долговязого, порой угловатого, кучерявого мальчишку, выступающего на разогреве у Игоря Саруханова на первых сборных концертах», — написал Киркоров.

Человек на своём месте. Как жил и умер Владимир Меньшов © РИА Новости, Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

«Да, именно ты стал свидетелем на моей свадьбе, а после руководил и Арт-студией "Алла"…Мои самые счастливые дни моей юности, моей личной жизни, ты всегда был со мной рядом… Как несправедливо! Почему? Почему ты? Почему этот мерзкий ковид забирает один за другим моих близких друзей…», — добавил певец.

Ранее от последствий коронавируса скончался советский и российский режиссер, сценарист, актер Владимир Меньшов. Ему был 81 год.