Врач медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Суна Исакова назвала способы избежать теплового удара. Ее слова 8 июля приводит РИА Новости

Врач дала советы, как не простудиться под кондиционером © РИА Новости, Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Также она порекомендовала обеспечить в помещении температуру в 20-25 градусов, меньше использовать плиту и духовку при готовке и почаще принимать освежающий душ.

«Чтобы избежать теплового удара, уличные работы следует отложить на вечернее время. Пейте больше воды, чем обычно, не дожидаясь, пока почувствуете жажду», — отметила Исакова.

По словам врача, желательно оставлять открытыми окна в период минимальной температуры: ночью и ранним утром. При этом днем специалист посоветовала закрывать окна и шторы, особенно с солнечной стороны.

Медик также перечислила симптомы теплового удара — это повышенная температура тела, одышка, головная боль, тошнота, рвота, учащенное сердцебиение, нарушение сознания, покраснение лица.