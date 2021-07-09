Печерский районный суд Киева продлил срок круглосуточного домашнего ареста главы политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука до 7 сентября. Соответствующее решение зачитал следственный судья Сергей Вовк 9 июля

Заседание по делу Медведчука может попасть в книгу рекордов © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Суд постановил ходатайство прокурора <…> о продлении срока меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста относительно подозреваемого Медведчука удовлетворить, продлить срок <…> до 7 сентября 2021 года включительно», — заявил судья.

При этом суд также продлил действие обязательств, возложенных на политика. В частности, ему запрещено отлучаться из Киева и Киевской области без разрешения следователя или суда, его загранпаспорта по-прежнему должны быть сданы, а также Медведчук должен носить электронный браслет. Политику разрешено покидать дом только для получения медпомощи.

Постановление суда может быть обжаловано в течение пяти дней.

По словам депутата Рената Кузьмина, реальной причиной переноса заседания с 8 на 9 июля была ошибка в ходатайстве прокуроров, которые вместо продления срока домашнего ареста еще «на два месяца» затребовали продление «до двух месяцев», что означало фактическое продление лишь на три дня. Нардеп заявил, что это стало следствием неправильного перевода с русского на украинский язык.

В мае генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что Медведчука и его сопартийца Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд 13 мая отправил Медведчука под домашний арест, ему вменяют «госизмену» и «посягательство на нарушение обычаев войны». Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием.