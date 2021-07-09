В результате бездарного использования прокурорами Офиса генпрокурора Украины государственного языка Печерский суд Киева чуть не продлил главе политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» (ОПЗЖ) Виктору Медведчуку круглосуточный домашний арест всего на три дня. Об этом депутат Ренат Кузьмин рассказал у себя в Facebook 8 июля

Заседание по делу Медведчука может попасть в книгу рекордов © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«А учитывая, что круглосуточный домашний арест ранее был установлен не на два месяца, а на 58 дней, то требование продлить его "до двух месяцев", т. е. на три дня, выглядит по меньшей мере смешным. Скорее всего, русскоязычные прокуроры составили ходатайство о продлении круглосуточного домашнего ареста на родном для них русском языке, использовав словосочетание "на два месяца", а Google-переводчик перевел его для них на украинский как "до двох місяців". Такая ошибка полностью уничтожила все доводы и аргументы прокуратуры о необходимости продлении круглосуточного домашнего ареста. Продлить Медведчуку круглосуточный арест на три дня — это признать полную профессиональную непригодность не только прокуроров, но и всей украинской власти», — заявил Кузьмин.

По его словам, именно этим объясняется то, что судья спешно закрыл заседание и перенес вынесение решения на 9 июля.

Депутат подчеркнул, что такой «процессуальный трэш» является результатом преступной политики насильственной украинизации и запрета русского языка на Украине.