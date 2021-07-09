Как выяснилось во время судебного заседания, прокуроры в своем письменном ходатайстве, вместо того чтобы просить суд продлить круглосуточный домашний арест нардепа еще «на два месяца», попросили суд продлить его «до двух месяцев».
«А учитывая, что круглосуточный домашний арест ранее был установлен не на два месяца, а на 58 дней, то требование продлить его "до двух месяцев", т. е. на три дня, выглядит по меньшей мере смешным. Скорее всего, русскоязычные прокуроры составили ходатайство о продлении круглосуточного домашнего ареста на родном для них русском языке, использовав словосочетание "на два месяца", а Google-переводчик перевел его для них на украинский как "до двох місяців". Такая ошибка полностью уничтожила все доводы и аргументы прокуратуры о необходимости продлении круглосуточного домашнего ареста. Продлить Медведчуку круглосуточный арест на три дня — это признать полную профессиональную непригодность не только прокуроров, но и всей украинской власти», — заявил Кузьмин.
По его словам, именно этим объясняется то, что судья спешно закрыл заседание и перенес вынесение решения на 9 июля.
Депутат подчеркнул, что такой «процессуальный трэш» является результатом преступной политики насильственной украинизации и запрета русского языка на Украине.