Препятствующим образованию тромбов продуктом является рыба. Об этом 8 июля в эфире телеканала «Россия 1» сообщили врачи Сергей Агапкин и Михаил Гинзбург

Ученые выяснили, какой продукт помогает продлить жизнь © РИА Новости, Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

По его словам, морская рыба содержит больше Омега-3, чем речная, также в ней есть витамин D. При этом в речной рыбе содержится витамин В и фолиевая кислота. Также в ней есть группа витаминов, которая отвечает за регулирование холестерина и снижения риска образования тромбов.

«Есть исследования, которые показывают, что употребление рыбы два-три раза в неделю помогает прожить нам на три с половиной года дольше, а употребление мяса с той же частотой, наоборот, уменьшает вероятную продолжительность жизни на такой же срок», — отметил Гинзбург.

Он подчеркнул, что рыба богата витамином Е, оказывающим омолаживающий эффект.

Врачи порекомендовали не жарить ее, а готовить на пару или запекать в фольге.