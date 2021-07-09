«Украина стремится присоединиться к ЕС и НАТО в ближайшем будущем, мы ожидаем членства через 5-10 лет. Последовательное внедрение реформ является важной предпосылкой будущего Украины в Европе — мы упорно работаем над этим вопросом и достигли значительного прогресса. Конечно, членство Украины в ЕС зависит не только от нас самих, но и от других 27 стран», — отметил премьер.
Он также напомнил, что ЕС ежегодно представляет отчет об имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, в котором оцениваются достижения Украины по внедрению реформ. По его словам, европейские партнеры отмечают, что даже в сложных условиях прошлого года Украина продемонстрировала прогресс на своем пути к реформам.
«То есть наше движение к членству Украины в ЕС не останавливается. Сейчас для нас одной из главных целей является постепенная интеграция во внутренний рынок ЕС», — подчеркнул Шмыгаль.
Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Украина не успеет стать членом Евросоюза до его выхода на пенсию, однако у нее есть шансы сделать это быстрее, чем за 30 лет.