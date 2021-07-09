Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уверен, что через 5-10 лет Украина станет членом Евросоюза и НАТО. Он заявил об этом в интервью литовскому изданию LRT 8 июля

О критериях членства в НАТО и ЕС © Facebook, @MinistryofDefence.UA отметил премьер.

Он также напомнил, что ЕС ежегодно представляет отчет об имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, в котором оцениваются достижения Украины по внедрению реформ. По его словам, европейские партнеры отмечают, что даже в сложных условиях прошлого года Украина продемонстрировала прогресс на своем пути к реформам.

«То есть наше движение к членству Украины в ЕС не останавливается. Сейчас для нас одной из главных целей является постепенная интеграция во внутренний рынок ЕС», — подчеркнул Шмыгаль.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Украина не успеет стать членом Евросоюза до его выхода на пенсию, однако у нее есть шансы сделать это быстрее, чем за 30 лет.