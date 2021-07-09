«Я хочу напомнить нам, что одним из вызовов остается то, что последнюю перепись населения Украина проводила в 2001 году. Она пропустила серию переписей по всему миру в 2010 году. Поэтому мы считаем, что это очень важно, так как сейчас мы не знаем, какой знаменатель для размера населения», — отметила Лубрани.
Она обратила внимание, что в этом контексте надежные, исчерпывающие данные важны как предпосылка для принятия решений в сфере социально-экономических услуг.
На сегодняшний день население Украины оценивается в 41,6 миллиона человек. При этом темпы роста трудовой миграции продолжают расти.