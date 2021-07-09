Координатор системы ООН в Украине по гуманитарным вопросам Асенефа Лубрани подчеркнула необходимость проведения переписи населения на Украине. Она заявила об этом на Международной конференции по вопросам реформ на Украине в Вильнюсе, передает «Укринформ» 8 июля

Правительство Украины задумало провести перепись населения, но не решило когда © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк отметила Лубрани.

Она обратила внимание, что в этом контексте надежные, исчерпывающие данные важны как предпосылка для принятия решений в сфере социально-экономических услуг.

На сегодняшний день население Украины оценивается в 41,6 миллиона человек. При этом темпы роста трудовой миграции продолжают расти.