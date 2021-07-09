Председатель синодального отдела по взаимоотношениям Русской православной церкви (РПЦ) с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда 8 июля в своем Telegram ответил на информацию об отказе причащать непривитых от коронавируса россиян

Борьба с COVID-19: Рестораны только для привитых в Москве и тюрьма для отказывающихся вакцинироваться на Филиппинах Иларион (Алфеев). — Ред.) действительно служил в Дивеево с нижегородским митрополитом и другими архиереями. И выходил причащать молящихся. Потом владыку сменил священник, так часто происходит. Но это не имело и не могло иметь никакого отношения к привитым или непривитым прихожанам. Никто их о наличии прививки, естественно, не спрашивал», — написал Легойда.

Представитель РПЦ выразил надежду на то, что у «распространивших фейк» хватит профессионализма и порядочности, чтобы извиниться перед митрополитом Иларионом и читателями.

Ранее в июле в РПЦ объяснили греховность отказа от вакцинации от COVID-19. Митрополит Иларион заявил, что те, кто отказывается вакцинироваться от COVID-19, берут на себя грех, который придется отмаливать всю жизнь. По его словам, люди приходят к священнику и каются в том, что не сделали прививку, став невольной причиной гибели людей.

Позже появилась информация о том, что Иларион якобы отказался причащать непривитых прихожан в Дивеевском монастыре.